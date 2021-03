Cnp assurances : Berenberg passe à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a relevé mercredi sa recommandation sur le titre CNP Assurance de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de 16,5 euros à 21,4 euros.



Le courtier allemand estime en effet que le titre de l'assureur français dispose encore d'un potentiel de hausse malgré sa vive progression depuis le début de l'année.



Dans sa note, Berenberg explique que le cours de l'action CNP bénéficie de la décision du groupe d'assurance de ne plus privilégier la croissance de son activité pour se concentrer sur la transformation du portefeuille existant dans l'assurance-vie en France, un changement qu'il considère comme 'stratégique'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.