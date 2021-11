Cnp assurances : Berenberg dégrade sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a ramené ce mardi sa recommandation sur le titre CNP Assurances de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours abaissé de 22,1 à 21,9 euros.



Dans une note de recherche, le broker justifie sa décision par le fait que le cours de Bourse de l'assureur s'approche désormais du prix proposé dans le cadre de l'offre de rachat lancée par La Banque Postale.



Berenberg précise s'attendre à ce que les investisseurs ayant apporté leurs titres à l'offre réinvestissent leurs fonds dans des assureurs affichant un profil similaire à celui de CNP, à savoir AXA, Swiss Life ou Scor, trois valeurs sur lesquelles le courtier affiche aujourd'hui une recommandation d'achat.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.