Cnp assurances : Baisse de 8,2% du résultat net trimestriel

(CercleFinance.com) - CNP Assurances publie au titre du premier trimestre 2020 un résultat net part du groupe de 299 millions d'euros, en baisse de 8,2% (-4,5% à périmètre et change constants), et un résultat brut d'exploitation de 621 millions, en repli de 3% (+2,6% en organique).



Le chiffre d'affaires a reculé de 17% à 6,9 milliards d'euros (-14,4% à change constant), avec notamment une baisse de l'activité épargne/retraite en France dans le cadre d'un marché en repli et d'un durcissement de la politique de souscription.



La part des unités de compte (UC) dans la collecte s'est élevée au niveau du groupe à 48%, avec une collecte nette de l'épargne/retraite UC d'un milliard d'euros et une décollecte nette de l'épargne/retraite euro de 1,7 milliard.



