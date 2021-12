Cnp assurances : Annonce deux nouvelles nominations

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - CNP Assurances annonce que le conseil d'administration d'Arial CNP Assurances, qui s'est réuni hier, a nommé Bruno Angles au poste de vice-président, succédant ainsi à André Renaudin.



Par ailleurs, Christian Borsoni est nommé directeur général d' Arial CNP Assurances à compter du 21 décembre. Il aura également la responsabilité de la retraite supplémentaire au sein d'AG2R La Mondiale, en qualité de membre du Comité exécutif, en succession de Patrice Bonin.



Pour rappel, Arial CNP Assurances regroupe les activités de retraite supplémentaire et les équipes de CNP Assurances et AG2R La Mondiale



Arial CNP Assurances est présenté comme 'le seul assureur exclusivement dédié à la retraite supplémentaire', avec plus de 272 000 entreprises clientes et 1,4 million d'assurés.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.