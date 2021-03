Cnp assurances : A finalisé son accord avec CEF au Brésil

(CercleFinance.com) - CNP Assurances annonce la finalisation de son nouvel accord de distribution exclusif d'une durée de vingt ans dans le réseau de Caixa Econômica Federal (CEF). Cet accord porte sur le produit consórcio.



CNP Assurances annonce que les opérations de closing avec Caixa Econômica Federal et Caixa Seguridade ont été finalisées, notamment le paiement d'un montant de 250 MR$ au bénéfice de Caixa Econômica Federal.



Une nouvelle société commune a été créée. Les droits de vote seront répartis à hauteur de 50,01 % pour CNP Assurances et de 49,99 % pour Caixa Seguridade.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel