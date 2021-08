Claranova : Claranova lève des fonds pour racheter les intérêts minoritaires de sa filiale Avanquest

(BFM Bourse) - Deux fonds d'investissement, l'américain Heights et l'australien Ophir, vont apporter 65 millions d'euros sous forme de fonds propres et d'obligations convertibles pour contribuer au rachat des intérêts minoritaires du pôle d'édition de logiciels, Avanquest, améliorant ainsi le bénéfice par action.

Si Avanquest n'est pas sa principale division en termes de volume d'activité (22% des revenus en 2019-2020), c'est bien la plus rentable pour Claranova, dégageant une marge opérationnelle de 7,9% (12,4% en 2018-2019 avant la crise sanitaire). Mais une partie de ses bénéfices échappe au groupe, compte tenu des intérêts minoritaires. En 2018 en effet, lorsque le groupe avait acquis les sociétés formant les activités Adaware, SodaPDF et Upclick, il avait accordé aux vendeurs et à l'intermédiaire financier des actions de préférence leur donnant droit à 64,09% des bénéfices, bien que Claranova exerce le contrôle.

Afin de simplifier la structure du capital -et de bénéficier d’une relution du bénéfice par action à moyen terme- le groupe a conclu avec les actionnaires minoritaires d’Avanquest un accord ferme pour leur racheter leurs intérêts dans le pôle d'édition de logiciels. L’accord valorise 180 millions de dollars les fonds propres de l’ensemble du pôle (hors Lastcard, qui réunit les technologies financières d’Avanquest, qui restera séparé du reste de la division et détenu conjointement par les actionnaires actuels). La contrepartie pour l’acquisition s’élève à 115 millions de dollars, soit environ 98 millions d'euros, payé via 4,1 millions d'actions nouvelles (représentant environ 9,79% du capital, incessible avant un an), un paiement en numéraire d’environ 55 millions de dollars et l’émission de titres de créance d’un montant cumulé d’environ 27 millions de dollars, avec des maturités s'échelonnant de 12 mois à 10 ans.

"En détenant l’intégralité du capital social des entités composant le pôle Avanquest, Claranova pourra bénéficier pleinement de la montée en puissance de son pôle Édition de logiciels et percevoir la totalité du résultat net généré par leur déploiement", fait valoir le groupe.

La réalisation de l’acquisition devrait intervenir au plus tard le 30 septembre.

Afin de financer cette opération, Claranova a conclu un accord avec deux investisseurs institutionnels Heights Capital Management et Ophir Asset Management, qui vont apporter 65 millions d’euros d'argent frais dont 15 millions via une augmentation de capital réservée au prix unitaire de 7 euros par action (soit aucune décote par rapport au dernier cours de clôture) et 50 millions d’euros via l'émission d'obligations convertibles d'une valeur nominale de 13 euros. Ces obligations d'une maturité de cinq ans porteront intérêt annuel de 4,5%. Schématiquement, les fonds n'auront intérêt à les convertir que si le cours du titre grimpe de 86% par rapport à aujourd'hui, sachant que Claranova pourra forcer la conversion si jamais son cours atteint 27 euros en moyenne sur une période de trente jours.

"L’investissement marque une nouvelle étape majeure dans le développement de Claranova. En plus de doter Claranova de nouvelles ressources financières substantielles pour simplifier la structure de son capital à travers le projet d’acquisition [des intérêts minoritaires d'Avanquest] elle crée pour la première fois dans l’histoire de la société un groupe d’actionnaires de référence pour stabiliser son actionnariat et accompagner le développement à long terme du groupe", note la société dans un communiqué.

Au terme des opérations, les fonds détiendraient entre 4,6% et 11,9% du capital de Claranova, en fonction du nombre d'obligations converties. Les actuels minoritaires d'Avanquest détiendraient 8,9% (8,2% si les fonds d'investissement convertissaient toutes leurs obligations) et le management entre 5,7% et 6,1%.

"Ce nouveau financement record marque un tournant majeur dans le développement de Claranova. Au-delà du renforcement de notre capacité d’investissement et de la simplification de la structure du groupe, cette opération témoigne de la confiance dans les perspectives d’avenir du groupe accordée par des sociétés d’investissement de premier plan spécialisées dans l’accompagnement des entreprises à fort potentiel de croissance", s'est félicité le PDG Pierre Cesarini. "Avec un potentiel encore important dans chacune de nos activités, une capacité d’investissement renforcée et le soutien à long terme de grandes entreprises internationales d’investissement, Claranova dispose plus que jamais de tous les atouts pour passer à l’échelle supérieure", a-t-il ajouté.

En Bourse mercredi matin, l'annonce du projet permettait au titre de progresser de 2,43% à 7,17 euros.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse