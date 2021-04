Claranova : Surfant sur la digitalisation de ses marchés, Claranova enchaîne les trimestres de forte croissance

(BFM Bourse) - Le groupe informatique (mobile, IoT, Internet) impressionne de nouveau le marché en faisant part d'une croissance organique de 25% de ses revenus entre juin et décembre, assortie d'un doublement de sa profitabilité opérationnelle. Le titre touche un sommet depuis plus d'un an.

Et de seize trimestres consécutifs de croissance organique pour Claranova, qui ne cesse d'épater le marché. Mieux encore, le spécialiste de l'e-commerce personnalisé (via sa filiale PlanetArt), de l’édition de logiciels (Avanquest) et de l’Internet des Objets (myDevices) vient de poster un quatrième trimestre consécutif avec une croissance organique à deux chiffres.

Sur les six premiers mois de son exercice 2020-2021 décalé (clos fin décembre), Claranova (ex-Avanquest) a vu son chiffre d'affaires progresser de 25% à changes constants (et de 17% en organique) à 278 millions d'euros, après avoir vu ses revenus bondir de 23% (en organique) au cours du premier trimestre, à 90 millions d'euros.

"L’année 2020 aura été plus que toute autre, l’année du numérique. Notre positionnement diversifié sur ce segment et notre positionnement BtoC, le plus souvent à travers des modèles économiques freemium nous permet de bénéficier pleinement de la digitalisation rapide de l’économie dans le contexte sanitaire que nous connaissons depuis maintenant un an" constate le PDG du groupe Pierre Cesarini.

Cité dans le communiqué publié mercredi après Bourse, le dirigeant se félicite des "performances record" établies par le groupe, "mais surtout [de la] très nette amélioration de sa profitabilité opérationnelle avec un résultat opérationnel courant (ROC) normalisé à 23 millions d'euros" (+107% sur un an, NLDR). Celui-ci traduit une marge opérationnelle de 8,3%, contre 4,8% sur le premier semestre de l’exercice précèdent (et 4,3% sur l'ensemble de l'exercice 2019-2020).

Fort de cette solide publication, le groupe réaffirme son ambition d'atteindre 700 millions d'euros de revenus et de faire grimper sa profitabilité opérationnelle à "plus de 10%" à horizon 2023.

Le succès de PlanetArt alimente la croissance

Quant à sa division historique d'éditions de logiciels Avanquest, elle confirme sur ce premier semestre la poursuite du recentrage de ses activités vers la vente de logiciels propriétaires -notamment de gestion PDF (Soda PDF) et retouche photo (InPixio)- par abonnement (SaaS) "à plus forte marge" indique le groupe. Cette stratégie "s’accompagne d’une nette amélioration de la profitabilité opérationnelle de 4 M€ à 5 M€, soit une hausse de 31%, pour des revenus de 42 millions d'euros. La marge opérationnelle ressort ainsi "en forte hausse, passant de 8% du chiffre d’affaires sur le premier semestre 2019-2020 à 11,5% sur ce dernier semestre". Les activités IoT de Claranova contribuent en revanche très marginalement aux résultats dévoilés, avec un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros, le pôle (MyDevices, qui vise à simplifie la gestion des objets connectés pour les professionnels avec des solutions permettant de créer des applications IoT sur-mesure) ayant été contraint de ralentir ses déploiements dans ses principaux secteurs d'activités dans ses principaux secteurs d'activité (hôtellerie, restauration, milieux hospitaliers, bureaux, etc.) depuis le début de la pandémie.

Le titre au sommet depuis janvier 2020

Signe que le marché acquiesce, le titre Claranova signe l'une des toutes meilleures performances de la cote tricolore ce jeudi, avec un bond de 14,1% à 7,975 euros dans un niveau plus exploré depuis début janvier 2020. Le groupe garennois affiche ainsi une valorisation de près de 320 millions d'euros. À noter le volume de transactions colossal (près de 7% du tour de table a changé de mains vers 17h), qui témoigne de l'intérêt toujours vif des investisseurs pour la valeur.

