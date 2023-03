Claranova : Hausse de 12% du CA semestriel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Claranova publie un CA de 315 ME au titre du premier semestre 2022-2023 (soit la période de juillet 22 à décembre 22), en hausse de 12% à taux de change réels par rapport à la même période un an plus tôt.

Cette progression est portée par l'ensemble des activités qui affichent toutes une croissance à deux chiffres.



Le ROC normalisé ressort à 17 ME au 31 décembre 2022 contre 22 ME l'an passé. Le Résultat net s'inscrit à - 4,55 ME contre +3,7 ME un an plus tôt.



'Sur la période, nous avons maintenu un bon niveau de profitabilité qui reflète notamment les investissements marketing que nous avons décidé de réaliser sur le semestre afin d'atténuer la saisonnalité de nos activités et nous assurer un second semestre plus profitable', indique Pierre Cesarini, PDG de Claranova.



Dans ce contexte, la société anticipe pour l'exercice 2022-2023 une croissance de son chiffre d'affaires de 10% et une amélioration de son ROC normalisé comprise entre 25% et 30%.



