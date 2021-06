Cellectis : Un point en matière d'innovation bien accueilli

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Cellectis poursuit sa trajectoire haussière mardi après avoir fait le point sur ses produits candidats, sur sa plateforme de chirurgie du génome et sur ses capacités de production.



La société biotechnologique indique que quatre nouveaux produits sont entrés en phase développement préclinique: une première cellule CAR-T allogénique bi-spécifique ciblant les tumeurs malignes à cellules B, et trois autres produits pour les tumeurs solides.



Il s'agit d'UCARTMESO, qui cible la mésothéline, d'UCARTMUC1, qui cible la mucine 1, et d'UCARTFAP, qui cible les fibroblastes associés au cancer.



Cellectis a également dévoilé 'Heal', une nouvelle plateforme d'édition du génome destinée à la chirurgie les maladies génétiques telles que la drépanocytose (SCD), les maladies lysosomales (LSD) et les immunodéficiences primaires.



La 'biotech' a également annoncé la mise en place de nouvelles capacités afin de disposer de plus d'indépendance vis-à-vis des fabricants externes et augmenter le contrôle sur le processus et développement des thérapies géniques et cellulaires.



Le titre affiche actuellement une hausse de 3,5%, ce qui porte ses gains à près de 11% sur les cinq derniers jours.



