Cellectis : Présente ses données basées sur TALEN

(CercleFinance.com) - Cellectis annonce une présentation orale et un poster lors du 29ème congrès de l'European Society of Gene and Cell Therapy (ESGCT), qui se tiendra à Édimbourg du 11 au 14 octobre 2022.



Des données s'appuyant sur la technologie du génome TALEN, pour développer une thérapie génique conduisant à une correction efficace du gène HBB dans la drépanocytose seront ainsi présentées.



Un poster illustrant une approche d'édition de génome basée sur TALEN qui reprogramme les HSPC pour qu'elles sécrètent de l'alpha-L-iduronidase (IDUA), une enzyme thérapeutique manquante dans la Mucopolysaccharidose de type I est également prévu.



