Cellectis : Placement d'ADSs réalisé sur le Nasdaq

(CercleFinance.com) - Cellectis annonce l'émission et le placement d'actions ordinaires sous la forme d'American Depositary Shares (ADSs) pour un montant total brut d'environ 47 millions de dollars dans le cadre de son programme de financement 'At-the-market' mis en place le 29 mars.



Dans le cadre du placement, 2.415.630 nouvelles ADSs et autant d'actions ordinaires sous-jacentes ont été émises au profit de certains investisseurs institutionnels spécialisés, à un prix de 19,50 dollars par ADS.



Les actions nouvelles représentent 5,6% du capital social existant. L'émission et la livraison des actions ordinaires nouvelles sont prévues le 12 avril. Elles seront admises aux négociations sur le marché d'Euronext Growth à Paris et les ADSs sur le Nasdaq.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel