Cellectis : Nomination d'un directeur financier

(CercleFinance.com) - Cellectis annonce la nomination de Bing Wang en tant que directeur financier et membre du comité exécutif, pour superviser l'équipe financière mondiale de l'entreprise de biotechnologies, sous la responsabilité directe du PDG André Choulika.



Avant de rejoindre Cellectis, le docteur Wang était directeur général et administrateur de Refuge Biotechnologies, société de biotechnologie spécialisée dans la thérapie cellulaire dans l'immuno-oncologie, qu'il a cofondée.



