Cellectis : Données précliniques à venir, le titre rebondit

(CercleFinance.com) - Cellectis rebondit en Bourse ce mercredi après avoir promis de présenter prochainement des données précliniques concernant l'activité anti-tumorale de l'un de ses produits-candidats.



Le spécialiste de l'édition du génome a prévu de dévoiler ces résultats le mois prochain, à l'occasion du congrès de la Society for Immunotherapy of Cancer, qui aura lieu virtuellement et en présentiel à Washington.



Ce poster portera sur Ucartmeso, son produit candidat de cellules CAR-T allogéniques pour les tumeurs solides exprimant la mésothéline, un antigène associé aux tumeurs notamment exprimé dans le cancer du pancréas.



Cet élément se retrouve également surexprimé dans d'autres tumeurs solides tels que le cancer de l'ovaire, le cancer du poumon à petites cellules, le cancer de l'estomac ou le cancer du sein.



Le rebond amorcé aujourd'hui intervient après la lourde chute de la semaine dernière, qui avait vu le titre décrocher de 22% jeudi suite à l'annonce de l'arrêt des essais cliniques menés par Allogene Therapeutics, son partenaire stratégique aux Etats-Unis dans le domaine de l'immunothérapie.



