Cegedim : Trois activités regroupées en un pôle

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Cegedim annonce la création de 'Cegedim Business Services', un nouveau pôle réunissant les activités de Cegedim e-business, Cegedim Outsourcing et Cegedim SRH, pour 'proposer des offres innovantes en jouant sur la complémentarité et les synergies entre elles'.



'Rassembler aujourd'hui trois expertises au sein d'un même pôle, permet à Cegedim de se positionner comme le seul acteur capable de proposer aux entreprises une approche globale pour la gestion des processus RH, Financiers et IT', explique le groupe.



Cegedim Business Services prévoit, grâce à cette nouvelle dynamique, d'atteindre d'ici la fin de l'année un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros. Pour accompagner cette croissance, l'organisation prévoit de recruter plus de 500 nouveaux collaborateurs.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.