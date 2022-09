Cegedim : Référencement Ségur pour de nouveaux logiciels

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Cegedim annonce que sa filiale Cegedim Santé a obtenu, auprès de l'Agence du Numérique en Santé (ANS), le référencement Ségur du Numérique en Santé de ses logiciels de médecine de ville : MLM, Crossway, Médimust et Médiclick (en cabinets, MSP et centres de santé).



'Ce label confirme l'efficacité et l'impact positif des solutions de Cegedim Santé qui s'engage à déployer les mises à jour logicielles 'Ségur' tout en préservant l'ergonomie et la fluidité des solutions aux établissements et professionnels de santé qui les utilisent', commente-t-il.



L'objectif est d'assurer plus de coordination autour du parcours de soin par des outils communs réglementés comme le dossier médical partagé, la messagerie sécurisée de santé, l'identifiant national de santé, la e-prescription, l'application carte Vitale et la e-CPS.



