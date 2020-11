Cegedim : Partenariat avec Lakeside Software

(CercleFinance.com) - Cegedim Outsourcing, spécialiste des métiers de l'infrastructure IT et du Business Process Outsourcing (BPO), annonce son partenariat avec Lakeside Software pour intégrer sa solution SysTrack Workspace Analitycs à sa propre offre.



La filiale de Cegedim explique qu'elle propose ainsi désormais à ses clients 'une solution complète leur permettant de gérer de manière proactive l'ensemble de leur parc informatique et d'augmenter la productivité de l'utilisateur final'.



