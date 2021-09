Catana group : Le spécialiste français des catamarans quadruple son carnet de commandes et bondit en Bourse

(BFM Bourse) - Avec la réouverture des salons nautiques, Catana connaît une accélération historique de ses ventes avec un carnet de commandes multiplié par 4 sur un an. Le groupe bénéficie d'une visibilité au moins jusqu'en 2023 sur la croissance de ses revenus. Le marché applaudit.

Toutes voiles dehors, Catana vient d'acter son changement de dimension à venir dans un communiqué dévoilé lundi après Bourse et faisant état d'un quadruplement de son carnet de commandes sur un an, à un record de 252 millions d'euros (pour 450 bateaux). Parvenu à maintenir des ventes en croissance au plus fort de la crise, le spécialiste des catamarans a profité de la réouverture des salons nautiques dont il avait été privé lors des 18 mois précédents, et connaît désormais une période exceptionnelle sur le plan commercial.

Dans le détail, le carnet de commandes du groupe se répartit comme suit: 142 millions d'euros pour l'exercice 2021-2022 en cours (démarré début septembre) et 110 millions pour l''exercice suivant. Pour donner une idée du succès rencontré par Catana lors des deux premiers salons, à Cannes puis à Gênes, "où l'ensemble de ses modèles a pu être exposé", le carnet de commandes pour l'exercice 2021-2022 s'affichait déjà "à un niveau record" de 109 millions d'euros mi-juillet dernier. Un niveau alors multiplié par deux sur un an, quand Beneteau affichait un carnet de commandes en hausse conséquente mais légèrement moins soutenue (+55% en données publiées à 1,8 milliard d'euros) à fin juin 2021 par rapport à la même période un an auparavant.

Les revenus de Catana s'établissaient en outre à 75 millions d'euros sur les neuf premiers mois de son exercice 2020-2021 décalé, ce qui suggère une robuste croissance à venir.

D'autant que le carnet de commandes pourrait encore s'étoffer avec les salons de la Rochelle cette semaine, puis de Barcelone et Annapolis (Maryland) prochainement, où Catana pourra dévoiler pour la première fois au grand public sa nouvelle gamme BALI. Celle-ci comprend le BALI Catspace (commercialisé à un tarif standard un peu inférieur à 300.000 euros hors taxes), le BALI 4.2 (remplaçant du 4.3 proposant une porte d'accès direct au cockpit avant aménagé, à partir de 460.000 euros) et le BALI 4.6 -près de 500.000 euros- qui offrent à l'instar des modèles 4.8 et 5.6 "absolument toutes les innovations du concept BALI avec des volumes exceptionnels".

"Avec trois usines de production dont le potentiel a été significativement augmenté au cours des trois dernières années, cette croissance des ventes va s’accompagner d’une accélération majeure des cadences de production" annonce Catana. Le concepteur et constructeur de navires de plaisance précise que celles-ci "nécessiteront la création d’au moins 100 emplois nouveaux sur le territoire français pour les usines de Canet-en-Roussillon et Rivesaltes (Pyrénées-Orientales), ainsi qu'à Marans (Charente-Maritime)".

Cette vive accélération des ventes traduit selon le groupe sa "place désormais prise dans le paysage mondial des catamarans de croisière". "Avec de nombreux développements prévus pour la marque BALI, aussi bien dans la voile que le moteur", Catana estime en outre disposer encore "de potentiels forts pour conforter sa dynamique".

En Bourse, cela se traduit par un bond de 8,4% du titre à 6,09 euros, un niveau qui constituerait un pic historique en clôture pour le groupe, valorisé près de 190 millions d'euros - en hausse de 72% depuis le 1er janvier.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse