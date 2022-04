Cast : Les effets du plan de transformation de Cast se reflètent dans les bons comptes de 2021

(BFM Bourse) - La société pionnière des technologies d'analyse et de mesure du logiciel est recherchée en Bourse après la publication de solides comptes annuels 2021. Cast ambitionne de réaliser une croissance moyenne l'amenant à doubler son chiffre d'affaires sur 5 ans.

L’année 2021 se solde par une excellente prestation pour Cast. Le spécialiste de l’analyse qualité des logiciels a vu son résultat opérationnel fortement progresser (+58%) pour s'élever à 5,1 millions d’euros, soit 11,4% du chiffre d'affaires 2021. Le résultat net quant à lui culmine à 4,1 millions d’euros contre un résultat net seulement proche de l’équilibre (0,1 million d’euros) en 2020.

Succès du plan de transformation

Pionnier mondial de l'analyse logicielle, Cast a pour objectif de permettre à tous les acteurs de l'activité numérique "de prendre des décisions éclairées, de piloter leurs équipes, de prévenir les risques logiciels, et de délivrer des applications robustes, fiables et sécurisées". Le groupe est détenu à 28% par DevFactory, une société pilotée par Joseph Liemandt un ponte dans le monde des logiciels Outre-Atlantique.

Déjà publié en février dernier, le chiffre d’affaires 2021 s’était affiché en progression de 7,9% (+8,9% à taux de change constant) à 44,24 millions d’euros. Cast avait pu compter sur une fin d’année très dynamique marquée par un bond de 19,3% de son activité.

Le groupe altoséquanais s’était alors félicité de la réussite de son plan de transformation engagé cinq ans auparavant. Ce programme comportait un changement de modèle d’accès au marché et un repositionnement stratégique. Cast explique se concentrer maintenant sur l’accroissement continu du chiffre d’affaires récurrent, découlant notamment d’une bascule sur de l’abonnement annuel.

L’an dernier, le revenu récurrent annuel total était estimé à environ 22 millions d’euros en additionnant le chiffre d’affaires SaaS récurrent (valeur annuelle des abonnements vendus en 2021 pour au moins 12 mois), les revenus Licences récurrents (valeur annuelle des licences logicielles temporaires de 1 an ou plus vendues en 2021), et le chiffre d’affaires Maintenances récurrent (revenus de maintenance logicielle attendu pour 2022, hors maintenances associées aux nouvelles transactions).

Plus de 200 clients en portefeuille

Fort de ces fondamentaux solides et de l'opportunité que représente son marché, Cast entend poursuivre sa stratégie de basculement vers un modèle de revenus de plus en plus récurrents et de pénétration de marché en s'appuyant sur de puissants partenaires. Le groupe revendique plus de 200 clients dont les géants du cloud Amazon Web Services (AWS), Azure (services de cloud computing de Microsoft) et Google. Ces poids lourds ont intégré la technologie de Software Intelligence dans leurs offres commerciales.

En guise de perspectives, la société table sur une croissance moyenne supérieure à 15% par an pour les années à venir, l’amenant à doubler son chiffre d’affaires sur 5 ans. La société compte sur un programme d'investissements importants pour accélérer la croissance, tout en restant profitable.

Les investisseurs accueillent favorablement cette belle publication annuelle assortie de solides perspectives 2022. Le titre Cast s’élève à un sommet de plus de deux mois pour évoluer aux alentours des 4,75 euros (+5,12% à 4,72 vers 13h00).

