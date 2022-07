Cast : Crédit Mutuel Equity ne détient plus d'actions

(CercleFinance.com) - Crédit Mutuel Equity SCR a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 21 juillet, les seuils de 20% des droits de vote et 15%, 10% et 5% du capital et des droits de vote de Cast et ne plus détenir aucune action de cette société.



Le déclarant explique que ce franchissement de seuils résulte d'une cession hors marché d'actions de ce spécialiste des solutions d'évaluation des logiciels, au profit de la Financière Da Vinci (contrôlée par Bridgepoint).



