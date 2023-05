Casino guichard : Nouvelle lourde chute en Bourse de Casino, en pleine négociation avec ses créanciers

(BFM Bourse) - Le groupe de distribution a annoncé vendredi qu'il entrait dans une procédure de conciliation pour renégocier sa dette et qu'il allait céder en plusieurs vagues des magasins pouvant représenter un total de 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires hors taxes au groupement Les Mousquetaires.

Casino replonge en Bourse. L'action du distributeur lourdement endetté - avec une dette nette de plus de 5 milliards d'euros à fin mars au niveau du groupe - chute ce vendredi, cédant 5,6% vers 10h20 après avoir perdu plus de 10% en début de séance.

Ce nouveau coup de bambou boursier fait suite à plusieurs annonces de la société. L'entreprise a officialisé vendredi matin l'ouverture d'une procédure de conciliation qui doit lui permettre de renégocier sa dette auprès de ses créanciers. Deux conciliateurs ont été nommés, maître Aurélia Perdereau et maître Marc Sénéchal. Cette conciliation durera quatre mois et pourra être prorogée d'un mois supplémentaire.

Rappelons que dans le cadre de sa proposition, à savoir un renflouement du capital de Casino à hauteur de 1,1 milliard d'euros (dont 750 millions d'euros apporté par sa holding personnelle), l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky a posé comme condition préalable une réduction "très substantielle" de la dette brute non sécurisée du groupe de distribution. En parallèle Casino discute d'un rapprochement avec Teract –filiale de la coopérative agricole InVivo et propriétaire de Jardiland et Gamm vert – discussions auxquelles s'est joint le Groupement Les Mousquetaires (Intermarché).

Des cessions de magasin mais pas de "game changer"

Justement, l'autre annonce de Casino porte sur des cessions de magasins à ce groupement. La société a signé un protocole d'accord pour lui vendre en deux tranches des points de vente de son périmètre français, qui représenteraient 549 millions de chiffre d'affaires hors taxes pour la première vague. Les premières ventes de cette tranche auront lieu d'ici à la fin de l'année.

Pour la seconde tranche, Casino s'est engagé à céder des magasins à la demande du groupement dans un délai de trois ans maximum. Ces magasins constitueraient 502 millions d'euros de chiffre d'affaires hors taxes. "A la signature des accords engageants, le groupement Les Mousquetaires verserait à Casino un premier paiement forfaitaire de 100 millions d’euros, qui serait déduit du prix définitif calculé sur la valeur de marché des actifs", écrit l'entreprise.

En sus, le groupement Les Mousquetaires s'est engagé, dans le cas où Casino le demanderait, à acheter une troisième tranche de magasins représentant 461 millions d'euros de chiffre d'affaires hors taxes. "Les Mousquetaires verserait à Casino un premier paiement forfaitaire de 90 millions d’euros à l’exercice de cette promesse, qui serait déduit du prix définitif calculé sur la valeur de marché des actifs", précise Casino.

Le groupe n'a toutefois pas précisé le montant global qu'il pourrait retirer de ces cessions. Les Echos avancent qu'il pourrait s'élever à un tiers du chiffre d'affaires soit 500 millions d'euros au total, chiffre que Casino, sondé par BFM Bourse, n'a pas commenté.

"Au total, Casino pourrait retirer entre 300 millions et 500 millions d'euros pour les deux premières tranches et 150 millions à 250 millions pour la troisième", considère de son côté un intermédiaire financier.

"Au final ni l'entrée en conciliations ni ces cessions ne constituent un 'game changer' pour Casino qui reste étranglé par une dette insoutenable. Par ailleurs, l'action avait été suspendue de cotation pendant deux jours et peut, peut-être, rattraper la baisse du marché", poursuit cet intermédiaire financier, interrogé sur la baisse de l'action.

L'action Casino était en effet suspendue jeudi et surtout mercredi, journée où le CAC 40 avait perdu 1,7%. Elle n'a rouvert que vendredi matin à 9h.

Un autre analyste note lui que si les discussions avancent avec le groupement Les Mousquetaires "il n'y a aucun développement nouveau avec Teract, ce que le marché peut interpréter comme un signe négatif".

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse