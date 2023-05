Casino guichard : Nouvelle dégradation de la note de Casino, qui se retrouve encore sous pression en Bourse

(BFM Bourse) - Le groupe de distribution a vu sa note de crédit être abaissée de deux crans à CCC- par Standard and Poor's qui s'inquiète au plus haut point de la situation financière de la société.

Alors que l'avenir de Casino suscite de nombreuses interrogations, sa situation financière continue d'inquiéter les agences de notations.

Standard and Poor's a ainsi dégradé de deux crans mardi soir la note de crédit du groupe de distribution dirigé par Jean-Charles Naouri, la ramenant de "CCC+" à "CCC-".

Casino est actuellement sur deux fronts. D'un côté il discute d'un rapprochement complexe avec Teract, propriétaire de Gamm Vert' et Jardiland, et filiale de la coopérative agricole InVivo, discussions auxquels le groupement Les Mousquetaires s'est récemment joint. De l'autre, Daniel Kretinsky propose de renflouer Casino via une augmentation de capital de 1,1 milliard d'euros (dont 750 millions d'euros seraient apportés par Vesa Equity, société de l'homme d'affaires tchèque). Cette opération pose pour préalable un effacement de la dette brute non sécurisée de Casino d'une ampleur "très substantielle" via une conversion en capital.

Dans le cadre de cette proposition, Casino a lancé une consultation de certains créanciers pour pouvoir demander, s'il le décide, la nomination de conciliateurs.

Une probabilité de défaut plus forte

S&P explique que l'ouverture d'une procédure de conciliation ne constituerait pas en tant que tel un défaut de paiement. Mais "tout accord éventuel dans lequel les investisseurs recevraient une valeur inférieure à celle promise à l'origine serait considéré comme un échange de créances en difficulté et équivaudrait à un défaut de paiement", prévient l'agence.

S&P pointe par ailleurs la faible liquidité du groupe, avec seulement 350 millions d'euros de cash disponible sur son périmètre français quand 1,4 milliard d'euros de dette doivent être remboursés dans les douze prochains mois.

Cette santé financière fragile couplée aux faibles performances opérationnelles du groupe et à la potentielle procédure de conciliation avec les créanciers rendent un défaut, un remboursement anticipé ou une restructuration de la dette "inévitables dans les six prochains mois en l'absence de changements favorables", considère l'agence.

En conséquence, S&P a placé la note de Casino sous surveillance négative, reflétant son opinion comme quoi la probabilité de défaut sur la dette du groupe a augmenté.

A la Bourse de Paris, l'action Casino subit un nouveau coup de semonce, reculant de 4% vers 11h10.

Une dette de plus de 5 milliards d'euros

S&P emboîte le pas à Fitch qui avait, la semaine dernière, dégradé la dette du groupe à CCC- contre B-précédemment. Comme S&P, Fitch considère que des créanciers de Casino ont de fortes chances de perdre une grande partie de leur mise via une restructuration du passif du distributeur.

Etranglé par une dette de plus de 5 milliards d'euros, Casino souffre depuis de nombreux trimestres, brûlant des centaines de millions d'euros de trésorerie et peinant ainsi à se désendetter, malgré de nombreuses cessions d'actifs.

Sa maison-mère Rallye, l'une des nombreuses holdings de Jean-Charles Naouri, tente d'aménager son plan de sauvegarde avec ses créanciers, car ce plan repose sur la faculté de Casino à verser des dividendes. Ce que le groupe de distribution n'est évidemment pas en mesure de faire.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse