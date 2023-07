Casino guichard : La méga-dilution se précise pour les actionnaires de Casino, dont l'action s'effondre encore

(BFM Bourse) - Le groupe de distribution a dévoilé le contenu des deux propositions d'apport en capital émanant du duo Kretinsky-Ladreit de Lacharrière d'une part et du trio Niel-Pigasse-Zouari d'autre part. Dans le premier cas les actionnaires existants ne détiendront plus que 0,2% du capital et dans le second cas 0,03%.

Casino avait prévenu: peu importe le projet de restructuration financière qui sera in fine choisi, ses actionnaires subiront une dilution massive et son actionnaire de référence Rallye, une des holdings de Jean-Charles Naouri, perdra le contrôle.

L'ampleur n'était toutefois pas connue. Le détail des offres d'apport en capital communiqué tard mardi soir par Casino permet d'en avoir une idée, même si le curseur peut encore changer d'ici à ce que le plan de restructuration soit finalisé.

Pour rappel, le groupe de distribution, étouffé par une dette de plus de 7 milliards d'euros au 28 juin, compte convertir entre 4,5 milliards et 5,1 milliards d'euros de dette en capital et recherche également au moins 900 millions d'euros de fonds propres supplémentaires.

Des projets différents

Pour obtenir cette dernière injection de capital, la société a reçu deux propositions d'apport en capital. La première émane du duo formé par l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky soutenu par le financier Marc Ladreit de Lacharrière, la seconde du trio formé par le fondateur d'Iliad Xavier Niel, le banquier d'affaires Matthieu Pigasse et l'entrepreneur Moez-Alexandre Zouari.

Celle de Daniel Kretinsky propose un apport 100% en fonds propres de 1,35 milliard d'euros, sous forme d'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, à laquelle participeraient la holding de l'homme d'affaires tchèque et Fimalac, celle de Marc Ladreit de Lacharrière, mais aussi des créanciers de dette sécurisée de la société. En outre, le projet propose de convertir en capital 1,5 milliard d'euros de dette sécurisée et la totalité de la dette non sécurisée, soit le haut de la fourchette visée par Casino.

Le projet Niel-Pigasse-Zouari est plus compliqué. L'apport d'argent frais se chiffre à 900 millions d'euros mais la moitié consisterait en l'émission d'une dette "super senior", c'est-à-dire la plus proche des actions en termes de risques. L'autre moitié serait financée par une augmentation de capital à laquelle 3F, société des trois entrepreneurs, souscrirait à hauteur de 175 millions d'euros, le solde étant financé par des créanciers. Et ce projet ne prévoit de convertir que 300 millions de dette sécurisée en capital.

In fine, selon les indications de Casino le projet de Kretinsky permettrait d'abaisser l'endettement de plus de 5 milliards d'euros contre un peu moins de 3 milliards d'euros dans le cas de Niel-Pigasse-Zouari.

Même si le but de cette restructuration est avant tout d'alléger la dette de la société, la question est également de savoir ce qu’il restera au final pour les actionnaires de Casino? Réponse: rien ou presque rien.

Selon la présentation de la société, dans le cas de la proposition de Daniel Kretinsky, les actionnaires actuels ne posséderait plus que… 0,20% du capital. Ce pourcentage exclut évidemment les holdings de Daniel Kretinsky et Marc Ladreit de Lacharrière, déjà actionnaires, et qui détiendraient 50,1% du capital. Et dans le cas du projet Niel-Pigasse-Zouari ce pourcentage tomberait à… 0,03%.

Une dilution massive donc, supérieure à 99% selon ces indications. En conséquence l'action Casino qui était suspendue depuis mardi en fin de matinée, s'effondre ce mercredi à sa reprise de cotation, plongeant de plus de 30% à 3,214 euros.

Actuellement en procédure de conciliation avec ses créanciers, Casino compte parvenir à un accord sur sa restructuration d'ici fin juillet.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse