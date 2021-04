Casino guichard : Un Monoprix 'cliquez & retirez' ouvre à Paris

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Casino annonce l'ouverture du 'plus grand Monoprix de France, dans 40m2', une promesse qui interpelle et qui est rendue possible par le 'cliquez & retirez' qui permet à l'enseigne de proposer plus de 28 000 références.



Ouvert depuis ce 12 avril dans le 7e arrondissement de Paris, ce Monoprix constitue un point de retrait piéton et vélo, et réunit 'le meilleur du e-commerce et du commerce physique en un seul lieu', assure l'enseigne.



Outre un point de retrait, les citadins pourront aussi y trouver une offre d'appoint : fruits, légumes, fleurs, offre apéritive, cafés, plats de traiteurs, pizza fraiches...



Enfin, ce nouveau magasin constitue également un hub multiservices puisque les cyclistes y trouveront l'offre 'Monoprix Bike', ou encore 'Velotaffeur' qui permet de réaliser des réparations en magasin.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.