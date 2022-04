Casino guichard : Croissance de 4,7% du CA au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Casino affiche un chiffre d'affaires de 7,5 milliards d'euros pour les trois premiers mois de l'année 2022, en progression comparable de 3,2% (après -0,4% au dernier trimestre 2021), et en croissance totale de 4,7% (-0,1% au dernier trimestre 2021).



Le premier trimestre est ainsi marqué par un retour à la croissance pour le distributeur alimentaire, avec une amélioration séquentielle tant en France (à -1,6% en comparable) qu'au Brésil et en Colombie (+9,7% en comparable pour l'Amérique Latine).



Dans un contexte de normalisation sanitaire, Casino affirme sa confiance à retrouver une dynamique de croissance pour l'année 2022 en France et dans la réalisation complète de son plan de cession de 4,5 milliards d'euros en France d'ici fin 2023.



