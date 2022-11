Carmat : Après la reprise des implantations de son coeur artificiel, Carmat va augmenter sa production

(BFM Bourse) - L’entreprise française a annoncé ce lundi avoir réalisé la semaine dernière une première implantation de sa prothèse cardiaque Aeson depuis près d'un an. Sur BFM Business, son directeur général, Stéphane Piat, explique que la société compte faire passer à 500 unités sa capacité de production annuelle d’ici à fin 2023.

Carmat est sorti d’un long tunnel. Le concepteur du coeur artificiel Aeson avait été contraint de suspendre pendant presqu’un an ses implantations en raison d’un problème de qualité détecté sur certaines prothèses. La société a depuis mis en place des mesures correctrices et a été autorisée fin octobre à relancer les implantations dans les pays reconnaissant le marquage CE de l’Union européenne.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

L’entreprise a annoncé ce lundi la reprise effective de ses implantations à titre commercial, une première implantation ayant été effectuée la semaine dernière dans un hôpital en Allemagne. "Nous sommes contents d’avoir pu littéralement sauvé une vie mercredi dernier, car ce patient si on ne l’avait pas traité, […] il ne serait plus là aujourd’hui", a déclaré le directeur général, Stéphane Piat, sur BFM Business.

Production doublée

Carmat se concentre actuellement sur la reconstitution progressive de ses stocks, car le groupe avait arrêté de passer des commandes à ses fournisseurs à la suite de la suspension des implantations.

"Petit à petit nous allons reprendre notre rythme de croisière d’ici le début de l’année prochaine", a expliqué Stéphane Piat. Avant la suspension, Carmat avait une capacité de production annuelle de 250 unités par an, cadence que le groupe avait atteint fin de l’année dernière en rythme mensuel, soit environ 20 cœurs artificiels par mois. Stéphane Piat estime que le groupe reviendra sur cette cadence d’ici au deuxième trimestre 2023.

"Comme nous pensons que la demande sera rapidement en hausse nous allons travailler dès l’année prochaine pour passer à 500 par an d’ici à fin 2023", a également indiqué le directeur général de Carmat.

Apprentissage coûteux

Stéphane Piat évalue le coût de cette année blanche ou presque à 55 millions d’euros. "Cela a été un apprentissage coûteux mais un apprentissage qui est un passage obligé : toutes les sociétés plus ou moins grandes en MedTech ont ce passage quand on fait un ‘scale up’ (changement d’échelle, NDLR) de production", a-t-il développé.

"Je pense que nous avons passé notre période compliquée, cela ne veut pas dire qu’on aura pas d’autres problèmes" mais "on en aura de plus en plus rarement", a estimé le dirigeant.

A la Bourse de Paris l’action Carmat évolue en hausse de plus de 4% à 13,2 euros dans un marché en baisse, le CAC 40 cédant dans le même temps 0,2%.

Degroof Petercam avait estimé en septembre que le cœur artificiel Aeson pourrait générer à terme un pic de chiffre d’affaires de 750 millions d’euros.

Julien Marion - ©2022 BFM Bourse