Carbios : Emmanuel Ladent recruté en tant que nouveau DG

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Carbios a annoncé aujourd'hui le recrutement de Emmanuel Ladenten qualité dedirecteur général de la sociétéà compter du 1erdécembre 2021. Il sera également nommé président de la filiale de Carbios, Carbiolice.



Le 5 novembre, le Conseil d'administration a en effet pris acte de ladémission de Jean-Claude Lumaretde son mandat de directeur général à compter du 30 novembre 2021.



Afin d'assurer la transition avec Emmanuel Ladent, Jean-Claude Lumaret demeurera salarié de la société jusqu'à son départ à la retraite le 31 mars 2022.



Né il y a 52 ans, Emmanuel Ladent bénéficie d'une expérience de 30 ans dans le secteur automobile et plus spécifiquement de la mobilité. Il dirigeait jusqu'à présent la plus importante Ligne Business du Groupe MICHELIN, la division des Marques Mondiales Automobile.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.