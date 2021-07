Capgemini : Vers des réseaux privés 5G avec Qualcomm

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Capgemini et Qualcomm Technologies, spécialiste mondialde la 5G,annoncent aujourd'huileur intention decollaborer afinde permettre à leurs clients de tirer pleinement partides réseaux privés5Getd'accélérerainsi leurtransformation vers'l'Intelligent Industry'.



L'idée est dedonner auxentreprises et industrielsl'accès à un système de réseauxprivés prêtsà l'emploi etentièrement testéset validés, notamment dans le cadre de leurs projets de transformation digitale,d'entrepôts 'intelligents'etd'IoT industriel.



Selon Fotis Karonis,responsable mondial de l'offre 5G et Edge chez Capgemini,des déclinaisons potentiellessur une grande variété de sites etdansde nombreuxcas d'usage pourraient ensuite voir le jour, permettant aux clients d'améliorer leurs performancesetd'accélérer leur stratégie d'innovation.





