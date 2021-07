Capgemini : Veut convertir son parc automobile à l'électrique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de sa transition vers l'électrique, Capgemini a annoncé aujourd'hui renoncer à tout achat de véhicule purement diesel ou essence, au profit de voitures et utilitaires hybrides et électriques, pour sa flotte de 12 000 véhicules.



Capgemini a également rejoint l'initiative mondiale EV100, qui réunit des entreprises ayant opté pour les véhicules électriques (VE), afin de renforcer son engagement à accélérer sa transition mondiale vers une flotte 100% électrique.



D'ici fin2022, plus de 50% de la flotte du Groupe sera hybride ou électrique, et 100% d'ici fin2025, assure la société.



Cette initiative soutient l'ambition de Capgemini d'atteindre la neutralité carbone pour ses opérations au plus tard en2025 et d'aboutir à zéro émission nette d'ici2030.





