Capgemini : Vers des évolutions au sein du Conseil

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce que son Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale 2021 le renouvellement du mandat d'administrateur de Patrick Pouyanné et les nominations de Tanja Rueckert et Kurt Sievers en qualité de membres du Conseil d'Administration pour une durée de quatre ans, Mme Bouverot et MM. Bernard et Pringuet ayant fait part de leur souhait de ne pas renouveler leur mandat.



Ces propositions répondent à l'ambition du Groupe de poursuivre l'internationalisation de sa composition, d'approfondir son expertise sectorielle et d'enrichir la diversité de ses profils.



Tanja Rueckert dispose d'une solide expérience dans le secteur des logiciels, de l'Internet des Objets (IoT), de l'intelligence artificielle et de la transformation digitale.



Kurt Sievers apporterait quant à lui son expertise du secteur automobile, de la technologie et de l'intelligence artificielle ainsi que sa connaissance de l'Amérique du Nord et de la gouvernance américaine.



Dans l'hypothèse de l'approbation de ces résolutions par l'Assemblée Générale du 20 mai 2021, la composition du Conseil d'Administration passerait ainsi à 14 administrateurs, dont deux administrateurs représentant les salariés et un administrateur représentant les salariés actionnaires.



