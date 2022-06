Capgemini : Un nouveau Directeur de la Transformation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce la nomination de Steffen Elsaesser au poste de Directeur de la Transformation et membre du Comité Exécutif du Groupe, à compter du 1er juillet 2022.



Il sera chargé de concevoir et de mettre en oeuvre certains des principaux programmes de transformation du Groupe. Il rapportera à Aiman Ezzat, Directeur général de Capgemini.



' C'est un expert reconnu des transformations par le business et la technologie, de la stratégie d'innovation et de croissance, ainsi que du développement du leadership et de l'organisation, a déclaré Aiman Ezzat, Directeur général du groupe Capgemini.



