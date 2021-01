Capgemini : Série de nominations au 1er janvier

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce plusieurs nominations effectives depuis le 1er janvier, dont celles de Michael Schulte, Jérôme Siméon et Olaf Pietschner comme directeurs exécutifs des SBU (strategic business units) Europe du Nord, Europe du Sud et Asie-Pacifique.



William Rozé est nommé directeur exécutif de l'activité ingénierie et R&D de Capgemini. Pascal Brier, directeur général adjoint d'Altran en charge de la stratégie, de la technologie et de l'innovation, est nommé directeur de l'innovation du groupe.



Enfin, Jeroen Versteeg, précédemment directeur général adjoint de la SBU Europe de Capgemini, devient le directeur des ventes (chief sales officer) et rejoint le comité exécutif du groupe de services informatiques.



