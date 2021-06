Capgemini : Renforce son partenariat avec Dassault Systèmes

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - CapgeminietDassault Systèmesannoncent l'accélération de leur collaboration afin dereleverles défisauxquels sont confrontées les entreprisespour rendre 'intelligents'leursproduits et systèmes, opérationset servicesen s'appuyant surde nouvelles capacités.



Enconjuguant l'expériencesectorielle et technologique de Capgemini avec les capacités dela plateforme de pointe 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes, les deux partenaires seront à même d'accompagnerlesorganisationsàchaque étapede leurtransformation intelligente.



La combinaison de cescapacités permettraà Capgemini et Dassault Systèmes de fournir un ensemble complet de servicesdestinés àfaçonner de nouvelles industries.





