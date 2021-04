Capgemini : Renforce son partenariat avec Adobe

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce le renforcement de son partenariat avec Adobe, qui permettra de développer de manière significative sa pratique à travers le monde au cours des trois prochaines années.



La société annonce vouloir mettre en place 'une Economie de l'Expérience grâce à la puissance des données à l'échelle.'



L'un des principaux objectifs de ce partenariat étendu est de 'lancer davantage de solutions permettant aux clients d'être plus axés sur les données et de créer de la valeur grâce à une meilleure compréhension des parcours clients.'





