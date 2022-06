Capgemini : Remporte un marché dans le cadre du Grand Paris

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce avoir remporté un marché d'Assistance à Maitrise d'Ouvragede laSociété du Grand Parispour assurer la mise en service du plus grand projet d'infrastructures ferroviaires urbaines en Europe.



Le futur réseau de transport du Grand Paris sera progressivement mis en service entre 2024 et 2030. A terme, entre deux à trois millions de voyageurs circuleront chaque jour sur l'intégralité du Grand Paris Express.



'Nous sommes fiers de la confiance que la Société du Grand Paris nous témoigne, et de mettre à contribution à la fois les compétences d'ingénierie ferroviaire et les compétences de pilotage de programmes complexes. En nous choisissant pour cette mission d'envergure, la SGP sait qu'elle peut s'appuyer sur un partenaire solide et engagé sur la durée', a commenté Guillaume Cordonnier, Directeur de l'activité mobilité chez Capgemini Invent.





