Capgemini : Reconnu 'Leader' de l'automatisation intelligente

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce sa nomination en tant que 'Leader' de l'automatisation intelligente (AI) dans le secteur bancaire, par le cabinet d'analyse mondial NelsonHall, dans son dernier outil d'évaluation et d'appréciation des fournisseurs (NEAT).



Selon Capgemini, cette distinction reflète sa capacité 'à apporter des avantages immédiats à ses clients du secteur bancaire et des services financiers, ainsi qu'à répondre à leurs besoins futurs.'



