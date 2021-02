Capgemini : Projet de modernisation pour Gefco

(CercleFinance.com) - Capgemini fait part d'un projet de modernisation du socle d'infrastructures du groupe de logistique Gefco, pour 'augmenter l'efficacité opérationnelle, réduire l'obsolescence technique et optimiser et flexibiliser le coût des services récurrents'.



'Outre l'intégration de nouveaux services, la transformation du socle d'infrastructures dans une approche multi-cloud public permet d'apporter plus de flexibilité et une consommation des ressources optimisée', explique le groupe de services informatiques.



Le modèle opérationnel de la DSI de Gefco fait également l'objet d'une refonte de la gestion des postes de travail pour 8500 utilisateurs, grâce à un nouveau 'service desk' doté d'un chat bot et de fonctionnalités automatisées par l'IA.



