Capgemini : Présentation des objectifs à moyen terme

(CercleFinance.com) - Avant la tenue de son Capital Markets Day 2021 prévue ce jour, Capgemini indique viser une croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires de +7% à +9% à taux de change constants entre 2020 et 2025, ainsi qu'une marge opérationnelle de 14% d'ici 2025.



Cette croissance s'appuierait en particulier sur l'accélération de la demande dans les domaines Intelligent Industry et Customer First, le groupe informatique pointant aussi l'adoption rapide du Cloud et l'utilisation de la donnée et de l'intelligence artificielle.



Capgemini maintiendra en outre une stricte discipline dans l'exécution de son plan d'action et sa profitabilité bénéficiera du surcroît de valeur ajoutée apporté par un portefeuille d'offres innovantes, ainsi que des synergies liées à l'intégration d'Altran.



