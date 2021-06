Capgemini : Plan de recrutement en France pour 2021

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Capgemini fait part de son intention de recruter, en France, 6200 collaborateurs en contrat à durée indéterminée d'ici la fin de l'année, dont plus de 40% de jeunes diplômés, ainsi que 850 jeunes en alternance et près de 900 stagiaires sur l'année.



'Ces recrutements accompagnent la transformation numérique à grande échelle des entreprises en France. Ils témoignent aussi de l'engagement de l'entreprise vis-à-vis des jeunes', explique le géant des services informatiques.



Ces chiffres intègrent les perspectives de recrutement de Capgemini Engineering, Capgemini Invent et Sogeti. Par ailleurs, il accueillera près de 500 collégiens de 3ème, notamment issus du réseau d'éducation prioritaire, pour une première immersion en entreprise.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.