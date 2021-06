Capgemini : Partenariat de cybersécurité avec TEHTRIS

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce aujourd'hui la signature d'un accord de partenariat avec TEHTRIS, éditeur français de solutions de cybersécurité, afin de renforcer la sécurité informatique des organisations publiques et des entreprises en leur apportant 'une solution souveraine à la pointe de l'innovation en matière de cybersécurité'.



Dans un contexte de recrudescence des cyberattaques, les équipes de TEHTRIS, de Capgemini et de Sogeti -marque du groupe Capgemini- lancent une offre accessible s'appuyant sur les dernières technologies afin de proposer une détection des attaques et une réaction automatisée.



Cette offre est notamment adaptée à la protection contre les attaques par rançongiciels qui se propagent à l'encontre des entreprises et organisations de toute taille, précise Capgemini.





