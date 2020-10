Capgemini : Oddo BHF relève son opinion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF relève son opinion sur Capgemini de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 114 à 120 euros, estimant que 'le titre n'a pas aussi bien réagi qu'il aurait dû' mardi, après le point d'activité du groupe de services informatiques.



Suite à cette publication, le bureau d'études remonte sa prévision de croissance organique du quatrième trimestre à -2,5% (contre -3,5% précédemment), ce qui a un impact marginal sur sa prévision annuelle (-3,3% en organique contre -3,7% précédemment).



Jugeant cette publication 'très rassurante', Oddo BHF ajoute que Capgemini offre une certaine visibilité à court terme et que la perspective de l'annonce de nouveaux objectifs de marge lors de la journée investisseurs courant premier trimestre 2021 offre un catalyseur.



