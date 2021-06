Capgemini : Nouvelle offre pour l'informatique durable

(CercleFinance.com) - Capgemini dévoile 'Sustainable IT', une nouvelle offre de services dédiée à l'informatique durable, conçue pour aider les organisations à réduire l'empreinte carbone de leur informatique en créant une culture d'entreprise 'zéro émission'.



Elle met à la disposition des clients des outils qualitatifs et des diagnostics pour élaborer des pratiques durables. Elle repose sur l'adoption d'une approche holistique permettant d'identifier les sources majeures d'émission de carbone et d'en réduire l'impact.



'Cette offre a déjà été utilisée avec plusieurs clients clés du groupe dans les secteurs de la banque et de l'assurance, des services publics, de l'industrie, et de l'énergie', précise le géant des services informatiques.



