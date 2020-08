Capgemini : Livraison d'un projet pour le japonais TCI

(CercleFinance.com) - Le groupe français de conseil et de services informatiques Capgemini a annoncé mercredi avoir mis en ligne une plateforme numérique mondiale à destination des clients du japonais Tokyo Chemical Industry.



Basée sur la solution de commerce omnicanal de SAP, cette 'vitrine' digitale va offrir à TCI un site interentreprises (B2B) capable de prendre en charge ses activités dans 20 pays, neuf langues et devises, à travers huit sites Web régionaux.



Tokyo Chemical Industry est un spécialiste produits chimiques organiques pour la recherche et le développement.



