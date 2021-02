Capgemini : Le titre soutenu par deux analyses favorables

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Capgemini gagne près de 2% à Paris, conforté par deux analyses positives.



Plus tôt dans la journée, UBS réaffirmait en effet son opinion 'achat' sur le titre avec un objectif de cours rehaussé de 140 à 152 euros, soit un potentiel de progression estimé à 12%.



'Avec de nombreux marchés affichant déjà des marges supérieures à celles de 2019, un fort ratio commandes sur facturations et une activité vigoureuse de recrutement indiquant la confiance de la direction, nous sommes positifs pour 2021', affirmait le broker.



Un avis partagé par Invest Securities qui réaffirmait également son opinion 'achat' sur Capgemini avec un objectif de cours rehaussé de 166 à 183 euros, au lendemain d'une publication dont 'l'élément-clé est la mise en lumière du levier qui existe sur la marge d'EBITA'.



Ajoutant que 'certains des leviers d'amélioration commencent à se dessiner, notamment la progression du taux d'utilisation grâce au travail à distance', le bureau d'études maintient le titre comme l'une de ses principales convictions sur le secteur.



