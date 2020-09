Capgemini : Invest Securities relève son conseil et l'objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities relève sa recommandation sur le titre à neutre (contre vendre) avec un objectif de 117 E (contre 89 E).



' Notre valorisation était trop basse pour deux raisons : (i) un scénario trop pessimiste concernant l'impact du Covid sur nos estimations à moyen terme et la marge retenue à long terme, (ii) une méthodologie de bureau qui s'est graduellement décalée par rapport aux paramètres de marché ' indique le bureau d'analyse.



' Les résultats semestriels définitifs confirment que l'essentiel de l'activité est en décroissance modérée, en dehors de la France et de l'industrie. L'enjeu pour adopter un biais plus positif ou négatif se concentre sur la santé du marché en 2021, sur laquelle la visibilité est à ce stade très limitée ' rajoute Invest Securities.



