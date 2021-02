Capgemini : Invest Securities relève sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities réaffirme son opinion 'achat' sur Capgemini avec un objectif de cours rehaussé de 166 à 183 euros, au lendemain d'une publication dont 'l'élément-clé est la mise en lumière du levier qui existe sur la marge d'EBITA'.



'Ressortie supérieure aux attentes et à la guidance sur 2020 à 11,9% (-40pb), elle devrait progresser sur 2021 de +30 à +50pb, alors que le potentiel de progression à moyen terme sera l'un des sujets de la journée investisseurs du 31 mars', estime l'analyste.



Ajoutant que 'certains des leviers d'amélioration commencent à se dessiner, notamment la progression du taux d'utilisation grâce au travail à distance', le bureau d'études maintient le titre comme l'une de ses principales convictions sur le secteur.



