Capgemini : Hausse de +8,2% du CA au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires réalisé par le Groupe est estimé à 7 580 millions d'euros sur le 1er semestre 2020 en hausse de +8,2% par rapport à celui publié pour la même période de 2019. Corrigée des effets de taux de change, cette croissance s'établit à +7,9%.



Le chiffre d'affaires du 2ème trimestre s'inscrit à 4 033 millions, suite à la consolidation du chiffre d'affaires d'Altran. Cela représente une augmentation de +13,1% en données publiées et de +13,4% à taux de changes constants.



La croissance dite ' organique ' qui correspond pour le 2ème trimestre à la variation du chiffre d'affaires de cette année par rapport à la somme de ceux publiés pour la même période 2019 par Capgemini et Altran, retraités aux taux de change observés en 2020, s'établit à 7,7%.



Sur les 6 premiers mois de l'année la croissance organique s'établit ainsi à -3,4%.



La marge opérationnelle sur la première moitié de l'année 2020 est estimée à 817 millions d'euros et 10,8% du chiffre d'affaires.



La génération de free cash-flow organique sur le 1er semestre de l'année est estimée à un montant d'environ 100 millions d'euros, contre 90 millions d'euros en 2019.



