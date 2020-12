Capgemini : Distingué pour sa collaboration IA avec Eramet

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce que sa marque d'innovation digitale, de conseil et de transformation Capgemini Invent a remporté, avec Eramet, le prix 'Data & Technologie' du Grand Prix Syntec Conseil 2020, le 26 novembre dernier.



Cette reconnaissance est le fruit du succès de la collaboration entamée en 2017 entre les deux sociétés pour développer l'utilisation de l'Intelligence Artificielle (IA) dans l'ensemble des activités minières et métallurgiques d'Eramet.



Les résultats obtenus concernent l'amélioration de la productivité, de la performance commerciale et de la valorisation des métaux pour accélérer la transition énergétique et écologique, précise le groupe de services informatiques.



