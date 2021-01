Capgemini : Distingué par l'évaluation du cabinet Zinnov

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce aujourd'hui son positionnement dans la ' Leadership Zone ' par Zinnov, un cabinet de conseil en stratégie et management de premier plan, pour ses services mondiaux d'ingénierie, de recherche et développement (ER&D) et ses services technologiques mondiaux d'Internet des objets (IoT).



Capgemini et Altran (qui fait partie de Capgemini) se distinguent notamment dans les évaluations pour 'leurs capacités combinées et leur impact sur le marché', fait savoir Capgemini.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel