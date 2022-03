Capgemini : Distingué à nouveau par Ethisphere

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce avoir été reconnu par Ethisphere, comme 'l'une des entreprises les plus éthiques au monde' en 2022, une distinction reconduite chaque année depuis 2013. Cette année, 136 lauréats de 22 pays et 45 secteurs ont été récompensés.



'Cette distinction récompense les entreprises faisant preuve d'un engagement exceptionnel envers l'intégrité professionnelle grâce aux meilleures pratiques en matière d'éthique, de conformité et de gouvernance', explique le groupe français de services informatiques.



'Selon l'indice d'Ethisphere, les entreprises (cotées en Bourse) les plus éthiques au monde en 2022 ont surperformé un ensemble comparable de sociétés à grande capitalisation boursière de 24,6% sur les cinq dernières années pleines', souligne-t-il en outre.



