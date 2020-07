Capgemini : Contrat avec le CNES pour la mission MicroCarb

(CercleFinance.com) - Le géant des services informatiques Capgemini indique avoir été missionné par le CNES (Centre National d'Etudes Spatiales) pour le développement, la qualification, la validation et la maintenance du Centre de Mission MicroCarb.



La mission spatiale MicroCarb consistera à mesurer en continu de la concentration atmosphérique en CO₂, gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique. Elle permettra de cartographier les sources et puits de CO₂ à l'échelle planétaire.



